PGR aponta vínculo de Roberto Jefferson com os atos golpistas do 8/1, incluindo apoio com verba partidária

O procurador-geral destacou que Jefferson utilizou a estrutura partidária do PTB, que é financiada pela União, para atacar as instituições federais edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, revelou vínculo entre as movimentações do ex-deputado federal Roberto Jefferson e as manifestações golpistas de 8 de janeiro de 2023.

“Os fatos imputados ao réu Roberto Jefferson podem ser vistos como elo relevante nessa engrenagem que resultou nos atos violentos de 8 de janeiro de 2023”, pontuou Paulo Gonet, de acordo com o Metrópoles.

continua após o anúncio

O procurador-geral ainda destacou que Jefferson utilizou a estrutura partidária do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que é financiada pela União, para atacar as instituições federais.

“Essa perspectiva se fortalece na consideração de que se atribui ao réu, além de haver utilizado parte da estrutura partidária financiada pelo erário para fragilizar as instituições da República, ter formulado publicamente túrbidos ataques verbais contra instituições centrais da República democrática, num esforço que a visão deste momento permite situar como estratégia dirigida a fomentar movimento de rompimento condenável da ordem política”, ressaltou.

continua após o anúncio

Jefferson é réu por incitação ao crime, tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes, calúnia e homofobia. Os crimes forma citados em uma ação movida pela PGR — e acolhida pelo STF em junho de 2022 — por ele incentivar uma invasão ao Senado e ataques a membros da CPI da Pandemia. O caso deveria ser encaminhado para a Justiça Federal. Ele está internado desde março do ano passado em um hospital particular do Rio de Janeiro. Sua defesa reivindicou sua liberdade no final de 2023, negada pelo ministro Alexandre de Moraes.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: