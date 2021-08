PGR denuncia Roberto Jefferson por incitação ao crime

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR), por meio da subprocuradora Lindôra Araújo, denunciou na quarta-feira (25) o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, por incitação ao crime, segundo Daniela Lima, da CNN Brasil.

Na peça, enviada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a PGR detalha diversas entrevistas nas quais Jefferson estimulou a população a invadir o Congresso Nacional, a reagir a policiais militares e a atacar instituições, como o STF.

O documento ainda faz menção às categorias de crimes relacionados ao racismo que Roberto Jefferson teria cometido.

Jefferson está preso no Rio de Janeiro e, anteriormente, Lindôra havia defendido a conversão da prisão do ex-deputado em prisão domiciliar. A defesa de Jefferson alega que ele tem sérios problemas de saúde, como diabetes, hipotireoidismo, diverticulite, e sequelas do tratamento de câncer e de uma cirurgia bariátrica, e que, por esta razão, ele deveria cumprir prisão domiciliar.

