PGR é contrária à investigação de crimes cometidos por Bolsonaro por má gestão da pandemia

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) declarou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não há indícios mínimos de que Jair Bolsonaro (PL) tenha dificultado o combate à pandemia de Covid-19.

A vice-procuradora pede que o STF rejeite o pedido de investigação contra Bolsonaro apresentado pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (Avico).

A Avico considera que Bolsonaro cometeu nove crimes durante a pandemia. Entre eles estão o perigo para a vida ou saúde, infração de medida sanitária preventiva, incitação ao crime e emprego irregular de verbas públicas.

“Esta queixa-crime tem como foco as inúmeras condutas do Presidente da República reveladoras de sabotagens e subterfúgios de toda ordem para retardar, frustrar e sabotar o processo de enfrentamento da pandemia da Covid-19”, afirma a Avico no pedido.

Para a vice-procuradora, não há elementos que indiquem uma conduta que se enquadre no Código Penal do chefe do Executivo no pedido apresentado pela Avico.

