PGR pede ao STF que processo contra Pazuello siga para primeira instância

Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que o inquérito que apura a suposta omissão do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello no enfrentamento da pandemia no Amazonas seja enviado à primeira instância

Sputnik - Enquanto Jair Bolsonaro define o futuro de Eduardo Pazuello dentro do governo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que envie o caso para a primeira instância.

Após ser demitido do Ministério da Saúde, cogitado em uma possível pasta para proteger floresta amazônica, e até considerado para fazer parte de um grupo dentro do Ministério da Economia, o destino de Eduardo Pazuello pode ser a primeira instância da Justiça brasileira.

A PGR pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para enviar para a primeira instância o inquérito que apura suposta omissão do ex-ministro no enfrentamento da pandemia no Amazonas, especialmente diante do colapso da saúde em Manaus.

A Procuradoria Geral da República entende que o caso deve tramitar na Procuradoria da República do DF porque, com a saída do cargo, Pazuello não tem mais foro privilegiado, escreve o portal G1.

A decisão está nas mãos do relator do caso no STF, o ministro Ricardo Lewandowski. Ele avaliará o pedido da PGR e os desdobramentos da investigação, aberta em janeiro deste ano.

A PGR entende que Pazuello sabia do iminente colapso no desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus, que levou a mortes desde dezembro, mas só enviou representantes em janeiro. Além disso, aponta atraso no envio do oxigênio.

Ainda de acordo com a entidade, mesmo já sabendo do problema, Pazuello providenciou a entrega de cloroquina, medicamento sem comprovação científica para tratar a COVID-19.

