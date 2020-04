PGR pediu diligências contra pelo menos três deputados bolsonaristas

Investigadores relataram ter reunido “indícios veementes de autoria” contra os deputados bolsonaristas que, além de “participarem ativamente” da organização dos protestos pró-golpe, foram ajudados por pessoas de fora do Parlamento para conspirar contra as instituições da República edit

247 - Pelo menos três deputados federais e líderes de movimentos pró-Jair Bolsonaro serão investigados a partir de um inquérito aberto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, com o objetivo de apurar atos deste final de semana que pediam intervenção militar e um novo AI-5.

Investigadores relataram ter reunido “indícios veementes de autoria” contra os parlamentares que, além de “participarem ativamente” da organização dos protestos, contaram com ajuda de pessoas de fora do Parlamento para conspirar contra as instituições da República. Manifestantes pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Os relatos de investigadores foram dados à coluna Radar. Um deles afirmou que os elementos reunidos no inquérito ainda não fundamentariam pedidos de prisão, mas apenas de buscas. “Mas não tenha dúvida de que iremos pedir a prisão, se os elementos para tal medida surgirem”, disse.

