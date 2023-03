PGR recebe documentos e abre linha de investigação sobre participação de militares nos atos terroristas de 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu uma nova linha de investigação para apurar o envolvimento de militares nos atos terroristas de 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Segundo o UOL, a investigação foi aberta após a PGR receber uma cópia dos inquéritos policial-militares, encaminhados pelo Ministério Público Militar (MPM) ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os documentos foram recebidos pela PGR durante o final de semana de semana e serão avaliados pela equipe do subprocurador Carlos Frederico Santos.

Em nota, o Exército informou que "as investigações estão sendo conduzidas pelas autoridades competentes e a Força tem atendido prontamente a todas as solicitações, notadamente, pelo encaminhamento dos Inquéritos Policiais Militares ao MPM, com cópia ao STF".

No texto, a Força também reafirmou “o compromisso institucional com a apuração de todos os fatos a fim de proporcionar amplo acesso da sociedade aos acontecimentos. O Exército sempre pautou suas ações pela legalidade e, nesse episódio recente da nossa história, não será diferente".

