PGR se manifesta a favor de prorrogar prisão de bolsonarista detido em BH por ameaças a Lula e ministros do STF

247 - A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do pedido encaminhado ao órgão pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para prorrogar por mais cinco dias a prisão temporária do bolosnarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto.

Ele foi detido na sexta-feira em razão de um vídeo que fez com ameaças a ministros da Corte. Também fez ataques a políticos de esquerda, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O pedido original é da Polícia Federal (PF), que afirma que o material que foi apreendido junto ao homem, em Belo Horizonte, ainda está em fase de análise e, por isso, é necessário que o prazo da prisão seja ampliado. O intuito, segundo os investigadores, é “obter elementos informativos que possam ser confrontados com as hipóteses criminais enunciadas”.

