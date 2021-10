Pierpaolo Bottini critica a lógica da lavagem de dinheiro no Brasil

Apoie o 247

247, com GGN - O diretor de Direito Penal Econômico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Pierpaolo Cruz Bottini, falou aos jornalistas Luis Nassif e Marcelo Auler sobre o caso da offshore do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da lógica da lavagem de dinheiro no Brasil

"O tema da lavagem de dinheiro é importante por dois aspectos: em primeiro lugar, a gente tem acompanhado – é evidente que o combate à lavagem de dinheiro é uma forma importante de combater a criminalidade”, pontua Bottini. “É você combater o produto do crime, para onde vai o produto do crime, a forma que ele financia as grandes organizações criminosas. É uma forma até inteligente de você desestruturar esse crime organizado”.

Por outro lado, Pierpaolo Cruz Bottini diz que o que tem sido visto também é a banalização de tal crime. “A gente começa a ver o Ministério Público, muitas vezes o Poder Judiciário, chamando tudo de lavagem de dinheiro – então, Então, o sujeito pratica um crime. Seja uma corrupção, seja um roubo ao banco, seja um furto, seja um tráfico de drogas. Ele pega o dinheiro, e coloca o dinheiro em casa, em dinheiro vivo e ele é condenado por corrupção e por lavagem de dinheiro”.

