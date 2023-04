Pimenta defende campanha contra fake news e o direito dos brasileiros à informação correta

Apoie o 247

247 - O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, defendeu em artigo publicado neste sábado (1) uma extensa campanha, intitulada "#BrasilContraFake", para combater a proliferação de mentiras que estimulam o ambiente caótico e tantos crimes de ódio do Brasil.

De acordo com Pimenta, “é papel do governo dar segurança e transparência à população”.

Leia abaixo a íntegra de seu artigo:

É falsa a informação de que vacinas contra Covid-19 causam mal súbito. É falso que houve morte por miocardite em decorrência de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. É falso que Lula decretou o fim dos aplicativos de entrega.

É falso que o Ministro da Justiça tenha encontrado com traficantes no Complexo da Maré.

É falso que a cantora Ludmilla captou R$ 5 milhões da Lei Rouanet. É falso que o Governo Lula fará cortes no Bolsa Família, programa que ele mesmo criou.

É falso, é mentira, é fake news. Diariamente somos soterrados por informações falsas, manipuladas, enganosas, feitas justamente para deturpar, confundir e promover o caos – não importa às custas de quem.

No Brasil, como no resto do mundo, as fake news são um problema social. Diante dessa realidade, a Secretaria de Comunicação Social criou o Site #BrasilContraFake, uma plataforma de esclarecimentos e combate à desinformação muito específica. É para se contrapor a mentiras absolutas, em torno de questões concretas e objetivas. Mentiras que têm sido divulgadas sobre políticas públicas, causando danos à saúde pública, espalhando fraudes financeiras e tentando causar terror às pessoas.

É papel do governo dar segurança e transparência à população sobre políticas públicas que afetam milhares de brasileiras e brasileiros. Bem como sobre atos e ações de seus representantes institucionais.

Como diz o escritor Mark Twain: “Uma mentira pode dar a volta ao mundo, enquanto a verdade ainda calça os seus sapatos”. Por isso, é preciso somar esforços para que a verdade volte a virar hábito, ainda mais em um tempo onde muitas vezes é a mentira que é favorecida pelos algoritmos que as viralizam.

O site se propõe a informar os fatos acerca de temas e programas referentes ao Governo Federal. Portanto, colhemos informações seguras para esclarecer e informar corretamente a população.

Dentro dessa campanha de comunicação institucional, também foram criados três filmes com casos reais de fake news, mostrando como elas podem destruir reputações, famílias e até vidas.

#BrasilContraFake é uma ação com presença em rádio, TVs e internet, dentro de uma estratégia de comunicação continuada. A mensagem central é convidar todos para o combate às fake news, mostrar como podemos vencer esta batalha e, assim, frear o ódio, a violência e a destruição que informações falsas e manipuladas podem causar. Para hospedar todas as peças da campanha, foi criado o site gov.br/brasilcontrafake. Nesse endereço, as pessoas encontram respostas para algumas das principais fake news espalhadas sobre a atuação do Governo Federal, além de dicas de como identificar e denunciar fake news nas redes digitais.

#BrasilContraFake é, portanto, uma campanha de comunicação institucional do Governo Federal. Não se trata de uma agência de checagem. Os assuntos a serem tratados fazem parte da administração federal.

Acreditamos que assim podemos aumentar o alcance da informação de qualidade e contribuir com o trabalho de combate às fake news, que são o mais nocivo tipo de desinformação. Esse bom combate também já vem sendo feito de forma imprescindível pelo Jornalismo e por agências de checagem. O desafio é imensurável, sabemos. Não é uma ação governamental que vai resolver no estalar dos dedos. Mas não é razoável que diariamente sejam produzidas fake news e desinformações sobre vacinação, impostos falsos, cortes inexistentes de programas federais, falas absurdas e irreais sobre o presidente da República e o governo não cumpra sua obrigação de esclarecer a população.

Este é um governo que trabalha incansavelmente para reconstruir o Brasil. Para fazer o país voltar a crescer, reconquistar o respeito mundial. E parte disso é ter um governo que esclareça os fatos e não que espalhe fake news. Já vimos que isso causa destruição, principalmente durante a pandemia de Covid-19.

A nossa campanha contra as fake news sempre se aterá ao combate de mentiras espalhadas de forma sistemática nas redes digitais

