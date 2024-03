Pimenta diz que militares se sentem traídos por Bolsonaro: 'botou pilha por golpe e sumiu na hora H'

Apoie o 247

247 - O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta (PT), afirmou que os militares "se sentem traídos" por Jair Bolsonaro (PL) devido à sua fuga para os Estados Unidos após o fracasso da suposta tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Pimenta, o ex-mandatário “botou pilha” e “na hora H sumiu”.

“Chegou na hora, preparou tudo, vamos fazer o golpe? Pegou o avião e foi para os Estados Unidos. Aí o [Mauro] Cid vai acabar com a carreira dele, Bolsonaro milionário, filho milionário e eles [militares] presos? Tudo destruído e porque na hora H sumiu, covarde”, disse o ministro nesta quarta-feira (6), de acordo com o Metrópoles.

A declaração de Pimenta foi feita poucos dias após o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército no governo Bolsonaro, prestar um depoimento de mais de sete horas à Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura o planejamento de um suposto golpe de Estado. Na oitiva, Freire Gomes confirmou a presença de Bolsonaro e do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, nas reuniões em que a trama golpista foi discutida, incluindo as duas versões de uma minuta que anularia as eleições e manteria o então ocupante do Palácio do Planalto no poder.

