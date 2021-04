'Pior figura da Suprema Corte', diz Nassif sobre Nunes Marques

Jornalista Luis Nassif avalia que a manobra feita pelo ministro Kassio Nunes Marques, do STF, que permitiu a realização de cultos presenciais em meio à pandemia, "o transforma na pior figura da Suprema Corte, pelo menos desde a redemocratização" edit

Por Luis Nassif, no jornal GGN - Em uma casa que, nas últimas décadas, foi chacoalhada por manobras oportunistas de toda espécie, por assomos de vaidade, por fraquezas inconcebíveis a Ministros da Suprema Corte, nada se compara ao gesto do Ministro bolsonarista Kássio Nunes. É o fundo do poço.

Que ela queira representar o pensamento bolsonarista na Corte, entende-se. Afinal, ele foi indicado por Bolsonaro. Mas a manobra realizada é desabonadora para sua biografia e o transforma na pior figura da Suprema Corte, pelo menos desde a redemocratização.

Para apoiar pastores preocupados com o dízimo, seu primeiro passo foi identificar uma ação proposta indevidamente por uma associação de juristas evangélicos. Foi a maneira encontrada para se apossar de um caso que já estava sendo analisado pelo Ministro Gilmar Mendes.

