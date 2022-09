Pix de 1 centavo são enviados para campanha de Bolsonaro em massa e Banco do Brasil bloqueia conta

Grande quantidade de transferências Pix para a campanha de Bolsonaro, a maior parte com valores baixos, travou sistema do Banco do Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - “A grande quantidade de transferências Pix para a campanha de Jair Bolsonaro, a maior parte com valores baixos, de R$ 0,01 a R$ 1, travou o sistema do Banco do Brasil e inviabilizou a emissão de extrato para campanha de Bolsonaro”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“A informação foi confirmada pela coordenação da campanha do candidato à reeleição”, acrescenta.

De acordo com Amado, “a coordenação da campanha de Bolsonaro afirma que, por cerca de 12 horas, não conseguiu acessar os extratos que deveriam ser viabilizados pelo Banco do Brasil. Como as prestações de contas têm que ser feitas até 72 horas depois da doação, para seguir a lei eleitoral, o banco destacou uma equipe técnica para equacionar o problema”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.