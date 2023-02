PL avalia lançar Michelle Bolsonaro na disputa pelo governo do DF em 2026

Primeiro passo nesta direção será ela assumir o comando nacional do PL Mulher edit

247 - O PL, partido de Jair Bolsonaro comandado por Valdemar Costa Neto, avalia lançar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na disputa pelo governo do Distrito Federal em 2026. Nesta linha, segundo a coluna da jornalista Juliana Dal Piva, no UOL, “o primeiro passo dentro disso é ela assumir o PL Mulher Nacional. Para isso, Michelle terá um espaço no escritório que foi montado pelo partido também para Jair Bolsonaro”.

O projeto do PL, porém, enfrenta resistências junto à própria Michelle. Nas eleições do ano passado, ela resistiu a ingressar na campanha e chegou a desistir de participar de gravações e compromissos agendados previamente.

“A ex-primeira-dama gosta de exercer a influência, mas ainda não estaria totalmente decidida a encarar uma carreira política. O partido, porém, tentará convencer Michelle a tentar esse caminho”, ressalta a reportagem.

A reportagem ressalta, ainda, que “se Michelle realmente tentar a carreira política, ela deve enfrentar resistência familiar. A ex-primeira-dama e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, não conseguem sequer conviver”.

