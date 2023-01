PL pretende lançar candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado em 2026

Ideia é que ela mude seu domicílio para São Paulo, para não concorrer com Ibaneis Rocha no DF edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Considerada uma das grandes "revelações" da última eleição por sua notável presença ao lado do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e sua condução e criação de rede apoio à candidatura da senadora Damares Alves (Republicanos), o Partido Liberal está com planos para lançar Michelle Bolsonaro ao Senado.

De acordo com a Folha de São Paulo, após voltar dos EUA, Michelle deve assumir o PL Mulher com direito a sala em Brasília e oito assessoras. A ideia é que a ex-primeira-dama tenha uma presença nacional, percorrendo vários estados e lançando projetos para mulheres focados na defesa da família, tudo para prepará-la para uma candidatura em 2026, relata a mídia.

Uma das opções é que ela mude o domicílio fiscal para São Paulo e busque o Senado pelo estado, uma vez que a disputa no maior estado da Federação daqui a quatro anos é considerada atraente por alguns motivos.

Além dos dois senadores que ocupam as duas cadeiras do estado agora serem considerados pouco competitivos para a reeleição segundo a mídia (Mara Gabrilli (PSDB) e Alexandre Giordano (MDB)), também não haverá um governador em fim de mandato no páreo, já que Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve tentar mais quatro anos no cargo ou almejar a Presidência.

A chefia do PL Mulher e os primeiros passos de Michelle para se tornar mais evidente na arena política já havia sido anunciada e, ao que parece, o gabinete da ex-primeira-dama pode decolar, visto que dinheiro não deve faltar, uma vez que a lei eleitoral exige que 5% dos recursos do fundo partidário sejam destinados às alas femininas das legendas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.