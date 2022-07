PL reforça esquema para garantir presença exclusiva de bolsonaristas em sua convenção eleitoral

Apoie o 247

247 - O PL alterou as regras para retirada de ingressos da convenção eleitoral que será realizada no próximo domingo, no Maracanãzinho, no Rio. A ideia é fazer uma espécie de filtragem para garantir que apenas apoiadores de Bolsonaro obtenham de fato os convites, informa O Globo.

Na manhã desta terça-feira (19), opositores de Bolsonaro passaram a incentivar nas redes sociais a retirada de ingressos. A proposta era esgotar todos os convites, para que os partidários de fato do presidente não consigam ir na convenção, marcada para domingo. Uma estratégia semelhante foi realizada em um evento de campanha do então presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em 2020.

Com medo do boicote, o PL passou a exigir o RG e CPF na hora do cadastro. O partido também quer fazer checagem nas redes sociais sobre o apoio ou não a Bolsonaro.

O sistema para a retirada ficou sobrecarregado, mas de acordo com integrantes da campanha isso ocorreu tanto pela inscrição de apoiadores quanto pelo motivo de tentativa de boicote. Segundo o PL, foram emitidas cerca de 4 mil entradas para acompanhar a convenção, um terço da lotação do Maracanãzinho, que comporta até 11,8 mil pessoas.

Segundo fontes do partido que acompanham a campanha, a ideia é autorizar a entrada de apoiadores no ginásio esportivo mesmo sem o ingresso, até atingir a lotação máxima. Os demais vão poder acompanhar o evento por um telão que ficará na parte externa da arena esportiva.

Discurso de Bolsonaro

Estrategistas da campanha querem que o titular do Palácio do Planalto faça uma fala demagógica focada em eleitores de baixa renda, mulheres, jovens e faça acenos ao Nordeste, região do país onde tem o pior desempenho. O texto deve enfatizar o Auxílio Brasil e redução no preço do combustível.

O governante de extrema-direita deverá enfatizar também bandeiras conservadoras de sua base eleitoral, entre eles evangélicos.

