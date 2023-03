PL se cala diante do escândalo das joias do casal Bolsonaro e vê 'estrago enorme' nas redes sociais

Legenda deverá fazer uma reunião nesta segunda-feira (6) para discutir uma pesquisa interna apontando a repercussão negativa e avaliar as respostas possíveis sobre o escândalo edit

247 - O PL, partido de Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou publicamente sobre o escândalo das joias de R$ 16,5 milhões dadas pela monarquia saudita ao casal Bolsonaro, que tentou trazer ilegalmente para o Brasil os objetos. O silêncio da sigla contrasta com a forte repercussão negativa em torno do caso.

O PL deverá fazer uma reunião nesta segunda-feira (6) para discutir o caso. As discussões deverão ter como base uma pesquisa interna apontando a forte repercussão negativa nas plataformas e “avaliar as respostas possíveis, incluindo como reagir nas redes digitais”.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, dirigentes do partido avaliam que "o estrago nas redes sociais foi enorme", e afirma que “tudo isso seria uma ‘armação do PT’ em resposta ‘ao crescimento de Michelle nas redes sociais’”.

