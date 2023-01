PL só pagará salário prometido a Bolsonaro se ele voltar ao Brasil

Decisão foi tomada pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, após após ele ser cobrado por integrantes do partido sobre o caso edit

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não receberá o salário de R$ R$ 39,2 mil prometido pelo presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, enquanto não voltar ao Brasil. A informação é da coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo. Ainda segundo a reportagem, a decisão de não realizar os pagamentos foi tomada por Valdemar após ele ser cobrado por integrantes do partido a se posicionar sobre o caso.

Bolsonaro deixou o país e viajou para os Estados Unidos no último dia 30, dois dias antes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser empossado na Presidência da República. Segundo aliados do ex-presidente, Bolsonaro deverá ficar na Flórida por um período de ao menos três meses.

Além do retorno de Bolsonaro do exterior, o salário prometido a Bolsonaro pelo presidente do PL também depende de uma autorização do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.

No ano passado, o magistrado aplicou uma multa de R$ 22 milhões ao PL, após a legenda tentar anular, sem provas, o resultado do segundo turno das eleições, realizado no dia 30 de outubro do ano passado. Para assegurar o cumprimento da decisão, Moraes determinou o bloqueio das contas do partido.

