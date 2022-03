PL supera o União Brasil e passa a ser o partido com a maior bancada da Câmara

Apoie o 247

247 - A janela partidária alterou o perfil das bancadas no Congresso Nacional. Com as filiações ao PL realizadas nesta terça-feira (14), a legenda passa a ter a maior bancada da Câmara, com 63 deputados federais.

As filiações no PL, partido de Jair Bolsonaro, superaram o União Brasil, resultado da fusão entre DEM e PSL, que encolheu ficando com 60 parlamentares. Entre os filiados oriundos do União Brasil, estão Carla Zambelli (SP), a Major Fabiana (RJ), Chris Tonietto (RJ) e General Girão (RN). Do Podemos e do PTB, respectivamente, embarcaram José Medeiros (MT) e Paulo Bengtson (PA).

A janela partidária ainda está aberta e vai até o dia primeiro de abril, possibilitando que os políticos possam mudar de sigla sem correr o risco de perder o mandato.

