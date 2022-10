Placar final do debate na Globo: Lula venceu para 51,5% dos indecisos, enquanto Bolsonaro teve 33,7% da preferência

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - A avaliação dentro da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de que seu desempenho no último debate do segundo turno, na noite de sexta-feira na TV Globo, foi o melhor até agora entre todos os que ele participou nesta eleição, mesmo com a dificuldade de encaixar falas sobre propostas.

"Foi muito bem, ganhou com folga o debate", disse uma das fontes ouvidas pela Reuters.

A análise é que Lula se manteve calmo mesmo frente às provocações do adversário Jair Bolsonaro (PL), que insistia em chamá-lo de mentiroso reiteradas vezes. Em seu treinamento para o debate, Lula trabalhou medidas para evitar perder a paciência ou se deixar perturbar, como aconteceu em debates anteriores.

Lula também conseguiu controlar bem o tempo das respostas, ao contrário do que havia acontecido no último debate, na Band, em que, incomodado com as acusações de corrupção, gastou tempo demais nas respostas e deixou Bolsonaro com um longo período para falar sozinho no final.

"Foi para isso que ele se preparou", disse uma segunda fonte. "Ele saiu feliz do debate. Apesar do Bolsonaro, ele até conseguiu encaixar algumas propostas."

Nas pesquisas qualitativas com eleitores indecisos feitas pelo PT durante o debate, de acordo com as fontes, o resultado foi majoritariamente positivo para Lula.

O resultado é o mesmo do tracking feito pelo instituto Atlas Intel. Para 51,5% dos entrevistados, Lula foi o vencedor do debate, enquanto 33,7% deram a vitória a Bolsonaro.

