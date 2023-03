Planalto age e evita que Senado crie CPI para apurar atos terroristas de 8 de janeiro

Vitória do governo veio após nove parlamentares retirarem suas assinaturas do requerimento de criação da CPI edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu evitar que o Senado criasse uma CPI para investigar os atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Segundo o site O Antagonista, nove parlamentares que haviam assinado o requerimento visando a criação do colegiado retiraram seus nomes nos últimos dias e apenas 15 reafirmaram o pedido de investigação dos atos golpistas. Ao todo, era preciso que 27 senadores assinassem o pedido de criação da CPI.

Os senadores tinham até a sexta-feira (17) para confirmar se apoiavam ou não a criação do colegiado. O pedido de criação da CPI foi protocolado pela senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) em janeiro.

O governo é contra a iniciativa por avaliar que a instalação de uma CPI acabaria por prejudicar a votação de projetos considerados de extrema importância pelos parlamentares.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.