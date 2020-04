Planalto cancela participação de Mandetta em coletiva

Secretaria de Comunicação do Planalto informou que foi cancelada a participação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, poucos minutos antes da coletiva diária para falar sobre as ações de combate ao Covid-19 edit

247 - Em meio à uma crise por conta de uma conversa vazada do ministro Onyx Lorenzoni, da Cidadania, fritando o também ministro Luiz Henrique Mandetta, a Secretaria de Comunicação do Planalto afirmou que foi cancelada a participação do ministro da Saúde na coletiva que o ministério concede diariamente no Palácio do Planalto.

“Caros, por ajustes de agenda ocorrerá nesta tarde, no salão oeste, apenas a transmissão do boletim técnico do Ministério da Saúde com a presença da imprensa. Não ocorrerá a coletiva de ministros”, anunciou a Secretaria de Comunicação.

A entrevista foi feita apenas com técnicos do Ministério da Saúde. Os demais ministros que participariam da coletiva também ficaram de fora, como o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, mas ele ficará de fora.

Uma conversa entre Onyx Lorenzoni e Osmar Terra vazou. Eles discutiam a saída de Mandetta. “Eu teria cortado a cabeça dele”, disse o ministro da Cidadania.

"Antes, Mandetta falava sozinho todas as tardes. Para tirar seu protagonismo, o governo escalou outros ministros para que também falassem. Depois restringiu o número de perguntas que poderiam ser feitas pelos jornalistas. Hoje, tiraram os ministros do ar - inclusive Mandetta", avaliou o jornalista Ricardo Noblat..

Antes, Mandetta falava sozinho todas as tardes. Para tirar seu protagonismo, o governo escalou outros ministros para que trambém falassem. Depois restringiu o número de perguntas que poderiam ser feritas pelos jornalistas. Hoje, tiraram os ministros do ar - inclusive Mandetta. — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) April 9, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.