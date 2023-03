Planalto pode ter lançado no acervo pessoal de Bolsonaro propina saudita retida pela Receita

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal investiga a possibilidade do Palácio do Planalto ter se adiantado e lançado no acervo pessoal de Jair Bolsonaro (PL) as joias avaliadas em R$ 16,5 milhões dadas pela monarquia saudita à então primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O lançamento, segundo a jornalista Andréia Sadi e Valdo Cruz, do G1, teria sido feito no dia 29 de dezembro, data em que também foram lançados os cinco itens da caixa que passou despercebida pela alfândega de Guarulhos e que foi recebida e incorporada ao acervo pessoal de Jair Bolsonaro (PL). Este segundo lote é avaliado em cerca de R$ 400 mil.

>>> Bolsonaro confessou crime de peculato no escândalo das joias, diz Wálter Maierovitch

“Segundo investigadores, naquele dia, o Departamento de Documentação Histórica do gabinete pessoal do presidente da República registrou dois ofícios, um para cada pacote. Esses documentos lançaram no acervo pessoal de Bolsonaro, e não no acervo da União, as duas caixas de presentes – incluindo as joias apreendidas pela Receita e avaliadas em R$ 16,5 milhões”, ressalta a reportagem.

Os dois lançamentos teriam sido feitos diante da “convicção” de que as joias apreendidas pela Receita Federal seriam liberadas naquela data, uma vez que houve uma intensa movimentação de enviados e do governo federal à unidade da fiscalização responsável pela retenção dos objetos. Ao todo, o governo Bolsonaro mobilizou três ministérios (Economia, Minas e Energia e Relações Exteriores) visando a liberação das joias.

>>> Vídeo mostra assessor de Bolsonaro tentando reaver joias retidas pela Receita no apagar das luzes do governo

Ainda conforme a reportagem, a PF está tentando recuperar os ofícios excluídos e deverá “interrogar a funcionária responsável pelos registros que, segundo investigadores, estaria apenas cumprindo ordens que vinham do gabinete da Presidência da República”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.