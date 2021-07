Planalto vetou demissão de Roberto Dias mesmo conhecendo suspeitas contra ele desde o ano passado

247 - O governo Bolsonaro já conhecia desde outubro do ano passado as suspeitas sobre a atuação do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira.

O ex-ministro Eduardo Pazuello chegou a decidir demitir Dias após suspeitas de irregularidades na aquisição de testes da Covid-19, mas ele foi mantido pelo Palácio do Planalto por pressão política.

Dias só foi demitido agora, na quarta-feira (30), após denúncias de que ele pressionou pela aprovação célere da Covaxin e foi acusado por um empresário de ter pedido propina para facilitar contratos de vacina com o ministério.

Segundo reportagem do Globo, a exoneração, que já havia sido comunicada à Casa Civil, foi revertida a pedido do então presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) diretamente ao Palácio do Planalto.

