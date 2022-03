Planejamento de governo de Lula quer "polícia cidadã" livre de racismo e classismo

A afirmação é de um dos coordenadores do grupo que debate Segurança Pública na Fundação Perseu Abramo, Alberto Cantalice edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O PT quer educar as polícias para combater o racismo e o tratamento diferente entre pobres e ricos na instituição em um eventual novo governo do ex-presidente Lula.

A afirmação é de um dos coordenadores do grupo que debate Segurança Pública na Fundação Perseu Abramo, Alberto Cantalice, que participou do programa “Militância Sem Filtro”, realizado no Twitter Spaces pelo perfil Vozes Progressistas nesta segunda-feira (21/3).

“Em qualquer lugar do mundo a polícia tem o papel fundamental em garantir o direito de ir e vir do cidadão, mas não podemos ter uma polícia racista, que trata morador da área nobre de um jeito e da área pobre de outro jeito, como se tivesse brasileiro de primeira categoria e brasileira de segunda categoria”, afirmou.

A solução, prosseguiu o dirigente petista, passa por “educar a polícia”. Ele frisou que a “polícia é fundamental para garantir a democracia e a segurança” e que, por isso, “a polícia tem que ser cidadã”. Assim, a polícia “tem de ser incisiva contra os criminosos, não contra o cidadão”.

