"Plano de resgate do STF para o caso de ataques aos ministros é normal?", questiona Lenio Streck

"Que democracia é essa que precisamos de plano de contingência para o Supremo?", questiona o jurista sobre o plano de resgate no caso de ataques à Corte no 7 de setembro

247 - O jurista Lenio Streck observa, em um artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, que o ápice do risco de violência política veio à tona com a notícia de que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui “um plano de resgate para o caso de ataque aos ministros". "Então isso é normal? Possível ataque físico ao STF e a seus membros é produto da ‘polarização’? Ou há algo mais no ar que os aviões de carreira?”.

Para ele, “o Brasil está em uma encruzilhada — e só por isso foi lançada a carta no largo da USP. Se ainda não compreendemos e nos preocupamos em fazer comparações pseudamente neutrais das virtudes e defeitos de Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL), é porque o cavalo está passando encilhado e pode derrubar o dono e quebrar o celeiro todo”.

“O que levaria o STF a temer pela integridade de seu prédio e seus ministros? Mistério? Se não conseguirmos responder a essa pergunta é porque talvez tenhamos perdido o trem da história e a própria capacidade de separar o joio do trigo. O que é isso —a democracia?", ressalta.

"Que democracia é essa que precisamos de plano de contingência para o Supremo? Acordemos, pois. Pior: não nos perguntamos por qual razão a carta foi necessária. E porque o guardião da Constituição —o STF— está em perigo”, destaca o jurista no artigo. .

Ainda segundo ele, “o receio dos formadores de opinião em fazer críticas diretas ao establishment parece mostrar que a história lhes passa pelos olhos e ouvidos sem que se deem conta. Para eles parece que 'tudo vai bem'". “Daí a pergunta: tudo vai bem nos 200 anos da Independência? Mais uma pergunta, agora final: se o plano de contingência do STF falhar, qual será o nosso plano de resgate?”, questiona.

