Plebiscito popular sobre isenção do IR e fim da escala 6x1 reúne mais de 2 milhões de votos

247 - O plebiscito popular que discutiu a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil e o fim da escala de trabalho 6x1 mobilizou mais de 2,12 milhões de pessoas em todo o Brasil. A informação foi divulgada pela comissão organizadora da consulta, que durou 103 dias, entre julho e outubro deste ano.

De acordo com a reportagem publicada pela Folha de S.Paulo, urnas foram distribuídas em sindicatos, associações, sedes de partidos e movimentos populares em diferentes regiões do país. Além disso, os eleitores puderam participar de forma on-line. A votação teve 60% dos votos depositados presencialmente, o que, segundo os organizadores, reforça o envolvimento direto da população na campanha.

Os resultados do plebiscito serão entregues nesta semana ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em audiência oficial. O encontro está previsto para coincidir com a votação, na Comissão de Assuntos Econômicos, do projeto que propõe a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. Antes dessa etapa, os representantes do movimento já haviam se reunido com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os movimentos sociais envolvidos afirmam que a mobilização continuará após o encerramento da consulta popular. Segundo Igor Felippe Santos, integrante da comissão executiva nacional do plebiscito, o objetivo é manter a pressão sobre o Congresso Nacional em defesa de uma reforma tributária mais justa e de uma redução da jornada de trabalho.

“Depois do processo de votação do plebiscito, vamos continuar a luta e pressionar o Congresso Nacional para que as altas rendas paguem mais impostos e para reduzir a jornada de trabalho”, declarou Santos.