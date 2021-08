Plenário do Senado aprova recondução de Augusto Aras ao comando da PGR

247 - O plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (24) a recondução do procurador-geral da República, Augusto Aras, ao cargo, para um novo mandato de dois anos no comando do Ministério Público.

Após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por 21 votos a 6, o plenário aprovou o nome de Aras por 55 votos a 10. Foi registrada somente uma abstenção. O PGR precisava de no mínimo 41 votos para ser reconduzido.

Aras passou por uma sabatina ao longo desta terça-feira na CCJ, onde foi confrontado por opositores sobre sua postura omissa em relação aos atos de Jair Bolsonaro. O PGR disse não blindar o chefe do governo federal: "um número crescente de representações criminais têm chegado todos os dias à PGR, muitas veiculando uma tentativa de criminalização de atos políticos ou de manifestações críticas, algumas, inclusive, acobertadas pela imunidade parlamentar. Eu me recuso a fazer política, porque eu acho que é covardia usar a caneta para criminalizar a política".

