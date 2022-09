Podemos acusa Moro de tentar beneficiar amigos com dinheiro do fundo partidário e de fazer caixa 2

Ex-juiz Sergio Moro “utilizou de um farto caixa 2, do repasse de contas a pagar crescentes ao partido e de um laranja particular, Luis Felipe Cunha”, diz ex-partido edit

247 - O Podemos acusou o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) de tentar beneficiar amigos com fundo partidário e de fazer caixa 2, informou o portal O Antagonista . Moro deixou o Podemos de maneira conturbada, para ir ao seu atual partido.

“A decisão de filiação de Moro ao Podemos começa no estilo proposta indecente: que o partido custeasse um salário de R$ 40 mil – remuneração de ministro do STF – e pelo prazo de quatro anos, a pretexto de lhe garantir segurança familiar e o luxo ao qual está habituado, caso o projeto eleitoral naufragasse”, diz mensagem do partido.

A legenda ainda diz que “Moro buscou inserir diversos profissionais e prestadores de serviços no partido para desafogar sua folha de parceiros” e que “a negociação de Moro veio acompanhada de uma segunda proposta indecente que a viabilizasse: parte dos recursos poderiam vir do fundo partidário para custeio dos valores e a outra parte ele encontraria meios externos para fechar a conta.”

A mensagem do partido afirma que o ex-juiz “utilizou de um farto caixa 2, do repasse de contas a pagar crescentes ao partido e de um laranja particular, Luis Felipe Cunha, que dá indícios de ser sócio oculto do ex-juiz e agora seu primeiro suplente pela candidatura ao Senado”.

Moro, ao Antagonista, respondeu que adotará “imediatamente, as medidas judiciais cíveis e criminais cabíveis contra o Podemos e seus dirigentes envolvidos nessas caluniosas e difamatórias acusações.”

