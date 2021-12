Podemos cogita ex-ministro do STF Joaquim Barbosa para ser vice na chapa de ex-juiz suspeito Sergio Moro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O pré-candidato à Presidência e ex-juiz Sergio Moro (Podemos), condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entrou em contato com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa visando as eleições de 2022. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, a cúpula do partido - que concedeu a Moro a vice-presidência da sigla no Paraná - avalia que Barbosa “pode ser um bom nome para vice-presidente ou para o Senado''.

Ainda segundo a reportagem, Moro estaria esperando Barbosa retornar de uma viagem à Europa para discutir pessoalmente uma possível candidatura do ex-ministro. Barbosa, que é filiado ao PSB, foi relator do processo do mensalão no STF.

Aliados de outro partidos, porém, avaliam que Moro cometerá um erro caso convide Barbosa para ser o seu vice. “Para esses parlamentares, o ex-juiz tem que procurar um nome que agregue ao seu perfil, de preferência da economia ou da política, e não um que se sobreponha ao dele”, diz a reportagem.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE