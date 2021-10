Podemos marca ato de filiação de Moro para novembro

Apoie o 247

247 - O ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal federal (STF) em razão de sua parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se filiará formalmente ao Podemos no dia 10 de novembro. De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, no Metrópoles, a cerimônia será realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Além da cerimônia em Brasília, o Podemos também pretende realizar outros dois eventos para celebrar a filiação de Moro: um em São Paulo e outro em Curitiba. Ainda segundo a reportagem, o anúncio oficial da possível pré-candidatura de Moro à Presidência da República nas eleições do próximo ano deverá ser feita em um um outro evento de cunho político.

