PoderData: 98% dos eleitores de Tebet votarão em Lula; mais da metade dos de Ciro migrarão para Bolsonaro

247 - Pesquisa PoderData divulgada nesta quinta-feira (6) mostra como se comportarão os eleitores de Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) no segundo turno da eleição presidencial.

Tebet ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 4,16% dos votos, e Ciro em quarto, com 3,04%.

Segundo o levantamento, 98% dos que votaram em Tebet no primeiro turno votarão no ex-presidente Lula (PT) no segundo.

Já entre os eleitores de Ciro, 54% dizem que votarão em Jair Bolsonaro (PL), enquanto 46% preferem Lula.

O levantamento ouviu 3.500 eleitores por telefone entre 3 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%. Os dados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-08253/2022.

