Polícia busca mais suspeitos pela morte de Bruno Pereira e Dom Phillips e apura se houve mandante

247 - Investigadores da Polícia Civil e Federal afirmaram à Folha de S. Paulo que, até o momento, não há indícios da existência de mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A hipótese, no entanto, segue sendo investigada.

A polícia também busca outros suspeitos de envolvimento no crime. O pescador Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, que confessou ter participado da execução, disse que outras duas pessoas estavam com ele. Uma dessas pessoas era o próprio irmão de Pelado, Oseney da Costa de Oliveira, o Dos Santos.

Diferentemente de Pelado, Dos Santos não confessou envolvimento no caso.

Em seu depoimento, Pelado deu a entender que não houve mandante.

