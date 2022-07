Polícia conclui inquérito sobre assassinato de Marcelo Arruda por bolsonarista

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Paraná concluiu nesta quinta-feira, 14, o inquérito sobre o assassinato do militante petista Marcelo Arruda, que teve sua festa de aniversário invadida pelo policial bolsonarista Jorge Guaranho, informa o G1.

O bolsonarista disparou com uma arma de fogo e acabou matando Arruda, em Foz do Iguaçu (PR), no sábado, 9.

A PCPR afirma ter ouvido 17 pessoas nas investigações, dentre testemunhas que estavam no local do crime e familiares do petista e do policial penal federal. A corporação também analisou imagens de câmeras de segurança e foram feitas diligências complementares.

Segundo o G1, mais informações serão divulgadas em coletiva de imprensa convocada para esta sexta-feira, 15, pela polícia. A reportagem aponta que devem participar da coletiva o secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita, a delegada chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Camila Cecconello, a delegada da Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu, Iane Cardoso, e o promotor de justiça do GAECO, Tiago Lisboa.

