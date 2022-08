Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na Prefeitura de Campo Grande por denúncias de assédio contra Marquinhos Trad

Ex-prefeito Marquinhos Trad, pré-candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, é investigado pelas suspeitas de assédio, tentativa de estupro e improbidade administrativa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul cumpriu mandado de busca e apreensão no gabinete da Prefeitura de Campo Grande (MS) como parte de uma investigação acerca de deúncias de assédio sexual contra o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), pré-candidato ao governo estadual. A operação, realizada por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (10).

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a investigação contra Trad “ocorre desde o início do mês e aponta suspeitas de assédio, tentativa de estupro e improbidade administrativa. O ex-prefeito nega as acusações e diz ser vítima de uma tentativa de ataque contra sua candidatura”.

Em nota, a defesa de Trad diz que ele é alvo de perseguição política em função de sua candidatura ao governo estadual. "O movimento começou na pré-campanha, quando um grupo que quer minar a candidatura do ex-prefeito cooptou mulheres para prestarem falsas denúncias de assédio sexual", diz a nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A defesa tem evidências, registradas por uma das denunciantes em cartório, que comprovam a armação", destaca um outro trecho do comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.