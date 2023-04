Polícia deflagra operação simultânea em 5 estados contra menores suspeitos de planejar atentados contra escolas

“Operação Escola Segura cumprindo mandados hoje em 5 Estados. Agradeço às polícias civis que estão atuando em rede com o Ministério da Justiça", disse o ministro Flávio Dino edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais para anunciar que a polícia deflagrou uma operação simultânea nos estados de Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro com o objetivo de conter as ameaças de atentados contra escolas. Segundo o G1, os agentes da Polícia Civil destes estados estão cumprindo mandados de internação provisória de dez menores de idade, além de mandados de buscas e quebras de sigilo

“Operação Escola Segura cumprindo mandados hoje em 5 Estados. Agradeço às polícias civis que estão atuando em rede com o Ministério da Justiça, para que tenhamos maior eficácia nas ações preventivas e repressivas”, postou Dino no Twitter.

Os mandados de internação dos menores estão sendo cumpridos Blumenau (SC); São Paulo (SP), Itapira (SP) , São José dos Campos (SP), Salto (SP); Curitiba e Guaíra (PR); Recife (PE), além de - Barra Mansa (RJ), Duque de Caxias (RJ) e São Gonçalo (RJ).

Os menores são investigados pelos crimes de “atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, além de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento”, ressalta a reportagem.

