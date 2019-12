Polícia do Rio tem certeza do envolvimento de Bolsonaro na morte de Marielle, diz Luis Nassif

247 – O jornalista Luis Nassif, um dos mais respeitados do Brasil e editor do site GGN, afirma que a Polícia do Rio de Janeiro já tem certeza do envolvimento do clã Bolsonaro no brutal assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. "Nas investigações sobre a morte de Marielle, a Polícia Civil do Rio de Janeiro firmou convicção sobre o profundo envolvimento de Jair Bolsonaro no episódio", postou ele no GGN.

"Ainda não há clareza sobre os motivos. A hipótese levantada pelo GGN – de comprometer a intervenção federal – é uma das possibilidades de investigação. Mas especulam-se sobre outras", escreveu Nassif.