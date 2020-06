Polícia encerra buscas em Minas Gerais e esposa de Queiroz continua foragida

Ministério Público de Minas Gerais e o Batalhão de Choque da PM mineira encerraram as buscas por Márcia Oliveira Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz. Operação foi realizada em endereços ligados ao ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em Belo Horizonte edit

Revista Fórum - O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) encerraram as buscas por Márcia Oliveira Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, por volta das 10h30 desta terça-feira (23). Ela não foi encontrada em Belo Horizonte e segue foragida.

Com a ajuda do batalhão de choque da PM mineira, promotores fizeram quatro buscas em casas de parentes de Queiroz na capital mineira à procura de Márcia de Aguiar, esposa do ex-assessor de Flávio Bolsonaro.

A casa alvo da operação pertence à madrinha de Queiroz, dona Penha, que morreu neste mês. Agora vivem no local primas e sobrinha do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Até então, no entanto, não se sabe o paradeiro da esposa de Queiroz.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.