Polícia Federal busca fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN)

Sputnik - A Polícia Federal(PF) foi acionada nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para atuar na recaptura e investigação da fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, localizada na região oeste do Rio Grande do Norte, cerca de 300 km da capital Natal.

Esta foi a primeira fuga da história do sistema penitenciário federal brasileiro, que atualmente conta com 5 presídios de segurança máxima.

O secretário André Garcia, da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça, está a caminho de Mossoró-RN.

Os foragidos foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos do Acre e transferidos para Mossoró em 27 de setembro do ano passado.

Também conhecido por "Tatu", Deibson Nascimento responde pelos crimes de formação de quadrilha, tráfico de drogas e roubo. Rogério da Silva Mendonça responde processos pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e violência doméstica.

A fuga ocorreu durante o banho de sol, por uma abertura do teto da cela.

Mossoró - Inaugurada em julho de 2009, a penitenciária de Mossoró fica a 277 quilômetros da capital Natal. A unidade é projetada para receber até 208 presos, o local é uma reprodução do modelo de unidades de segurança máxima norte-americanas, conhecidas como “Supermax”, conforme descrição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Além da penitenciária de Mossoró existem outras quatro unidads priionais federais no Brasil: em Brasília (DF), Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO).

