Polícia Federal cumpre 25 mandados da 75ª fase da Lava Jato no Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe

247 - A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quarta-feira (23) no Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, 25 mandados de busca e apreensão referentes a 75ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Boeman, que investiga crimes de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro durante uma contratação bilionária de navios lançadores de linha através da estatal Petrobras. A reportagem é do portal G1.

A PF descobriu os fatos após depoimentos de colaboração premiada de lobistas que atuavam junto a funcionários e agentes políticos com influência na Petrobras. Um dos investigados obteve vantagens indevidas através de informações privilegiadas junto a setores técnicos da estatal para a formulação das propostas vencedoras do certame licitatório, acrescenta a reportagem.

