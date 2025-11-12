Polícia Federal desmonta esquema de fraudes em licitações públicas

247 - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (12), a Operação Coffee Break, para investigar um complexo esquema de fraudes em licitações públicas. A ação ocorreu simultaneamente em diferentes estados do país, com o objetivo de desarticular grupos suspeitos de manipular processos licitatórios e desviar recursos públicos.

Foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Federal de Campinas (SP). As diligências ocorreram nos estados de São Paulo, Distrito Federal e Paraná, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Segundo as investigações, o grupo atuava de forma articulada para fraudar licitações e direcionar contratos públicos, beneficiando empresas e servidores mediante o pagamento de propinas. As apurações apontam que os suspeitos também estariam envolvidos em lavagem de dinheiro e contratações ilegais diretas, configurando um possível caso de organização criminosa.

Os investigados poderão responder por uma série de crimes, incluindo corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os valores desviados ainda estão sendo calculados pelos investigadores.

A Polícia Federal informou que as provas apreendidas — como documentos, dispositivos eletrônicos e registros bancários — serão analisadas para aprofundar a identificação dos envolvidos e rastrear o fluxo financeiro das operações ilícitas.

A Delegacia de Polícia Federal em Campinas, responsável pela coordenação do caso, segue conduzindo as diligências e reforçou que novas fases da operação não estão descartadas à medida que as investigações avançam.