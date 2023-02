Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro com origem em ouro ilegal. Irmã de governador é investigada

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (10) uma operação contra lavagem de dinheiro oriundo de ouro ilegal. Ao todo, são cumpridos oito mandados - expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima - de busca e apreensão e de bloqueio de bens em Roraima e Pernambuco.

Entre os alvos estão parentes do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), incluindo sua irmã Vanda Garcia. Agentes da PF foram à casa de Vanda ainda de madrugada. Até o fechamento desta reportagem, o governador não havia se manifestado.

A PF investiga uma organização criminosa que estaria por trás do esquema de lavagem de dinheiro.

"A investigação começou após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um carro em uma rodovia em Roraima", conta o g1.

Segundo a PF, "análises da PF indicaram envolvimento do passageiro com outros suspeitos já investigados em outros procedimentos e conseguiram revelar um esquema que teria movimentado R$ 64 milhões em pouco mais de dois anos". "Suspeitos receberiam valores de diversos financiadores pelo Brasil e sacariam ou transfeririam os valores para pessoas e empresas no estado de Roraima, as quais seriam responsáveis pela compra de ouro ilegal", completa a corporação.

A Polícia Federal afirma que o dinheiro é oriundo de ouro ilegal. Os suspeitos faziam uso de empresas de fachada para dar aspecto de legalidade às transações financeiras.

