Polícia Federal prende 5 suspeitos de participação no terrorismo bolsonarista de 8 de janeiro

247 - Na sexta fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta terça-feira (14), a Polícia Federal prendeu - até o fechamento desta reportagem - cinco dois oito procurados por participação nos atentados terroristas bolsonaristas de 8 de janeiro em Brasília.

Em São Paulo, segundo a TV Globo, três mandados são cumpridos. Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso e teve o passaporte retido.

De acordo com o g1, "em Sergipe, um mandado de busca e apreensão foi cumprido contra o bolsonarista Luciano Oliveira dos Santos, de Itabaiana". Ele está preso em Brasília desde o dia dos atos.

A PF também cumpre no Paraná um mandado de prisão preventiva contra um homem de Santo Antônio da Platina, no Norte do estado.

Todos os investigados poderão responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

