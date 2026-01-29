Polícia Federal prende brasileiro suspeito de preparar atentado terrorista no país

247 - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (29), um homem suspeito de integrar uma organização terrorista internacional e de planejar um atentado terrorista em território brasileiro. A ação faz parte de uma investigação em curso que busca prevenir ameaças à segurança pública e à ordem social no país.

As informações foram divulgadas pela própria Polícia Federal, que detalhou que a investigação contou com o apoio do FBI, agência federal de investigação dos Estados Unidos, e foi autorizada pela Justiça Federal. As medidas judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Bauru, no interior de São Paulo.

De acordo com a PF, foram cumpridos mandados de prisão temporária, além de buscas pessoal e domiciliar no local onde o investigado residia. A operação também incluiu medidas de acesso imediato a dados eletrônicos e a quebra de sigilo telemático, com o objetivo de reunir provas e aprofundar as apurações sobre as atividades do suspeito.

As investigações indicam que o homem estava em estágio avançado de preparação para a execução de um atentado. Segundo a Polícia Federal, ele realizava atos preparatórios para a montagem de um colete com explosivos, que seria utilizado em um ataque terrorista suicida em território nacional.Ainda conforme os investigadores, o suspeito mantinha vínculos com uma organização terrorista internacional, o que motivou a cooperação com autoridades estrangeiras, especialmente o FBI, no intercâmbio de informações de inteligência.