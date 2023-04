Polícia Federal vai reforçar segurança em sede durante depoimento de Bolsonaro sobre escândalo das joias

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal reforçará a segurança em torno da sua sede, em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro vai prestar depoimento nesta quarta-feira (5).

Ele será interrogado no inquérito que apura se houve propina na oferta de presentes por autoridades estrangeiras.

Há expectativa de que aliados do ex-ocupante do Palácio do Planalto convoquem a militância para comparecer ao local em que ele será interrogado. No fim da noite desta terça-feira, já havia grades no entorno do prédio, informa O Globo.

Bolsonaro deverá chegar à sede da PF por volta das 14 horas, acompanhado de dois advogados e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O ex-presidente não pretende lançar mão do direito de ficar em silêncio, mas, sim, responder as perguntas dos policiais. Parlamentares ligados a Bolsonaro dizem que vão convocar apoiadores dele para marcar presença nas proximidades da PF.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.