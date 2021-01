Polícia Federal vai repassar a Lula mensagens da Lava Jato até o fim da semana

Por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, Lula terá acesso às mensagens vazadas pela Operação Lava Jato. Material deve ser entregue à defesa do ex-presidente até o fim de semana edit

247 - A Polícia Federal (PF) já está em contato com a defesa do ex-presidente Lula para repassar as mensagens vazadas da Operação Lava Jato, apreendidas em investigação sobre a invasão de celulares de autoridades em 2019. O material deverá ser entregue até o fim de semana.

O acesso às mensagens foi determinado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski no final de dezembro, mas a decisão só foi cumprida na última terça (5), após intimação do juiz plantonista da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal.

A análise das conversas será feita pelo advogado Cristiano Zanin Martins e pelo perito Cláudio Wagner, que também examinou os sistemas da Odebrecht na PF de Curitiba (PR) em 2018, informa a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

