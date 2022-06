Polícia investiga oito suspeitos no assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips

Apoie o 247

ICL

CartaCapital - A Polícia investiga um total de oito suspeitos pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips na Amazônia. Segundo as investigações, mais cinco homens que ajudaram a enterrar os corpos das vítimas foram identificados. Os nomes, no entanto, não foram revelados.

Os suspeitos devem ser indiciados pelo crime de ocultação de cadáver e vão responder às acusações em liberdade, devido ao fato de o crime prever uma pena inferior a 4 anos.

Leia a íntegra na CartaCapital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE