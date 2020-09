Polícia investiga quatro fazendeiros por queimadas no Pantanal

De acordo com o delegado Daniel Rocha, as investigações identificaram que alguns dos focos iniciaram em regiões pouco habitadas de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e no interior de propriedades rurais edit

247 - O delegado Daniel Rocha, que investiga as queimadas no Pantanal, disse, em entrevista ao CNN 360º, que quatro proprietários estão sendo observados no momento. "Nossa investigação analisa alguns focos dos meses de junho e julho. Os focos não têm como não terem sido ocasionados por ação humana. Estamos num período de seca, não tem intendência de raios para provocar essas queimadas naturais, então ação humana teve. Nós temos que identificar se ela é ação dos fazendeiros ou de terceiros", explicou o delegado federal.

De acordo com ele, as investigações identificaram que alguns dos focos iniciaram em regiões pouco habitadas de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e no interior de propriedades rurais. "Isso é um indício que o fogo pode ser utilizado como manejo de limpeza de pastagem, mas isso só com o decorrer da investigação para provar", disse.

"Além dos crimes de incêndio e poluição, também é crime de dano direto e indireto à unidade de conservação, uma vez que as áreas são próximas ao Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense. E crimes de danos de área e preservação permanente porque os focos de queimada atingiram a mata ciliar do rio Paraguai, que é um bem da união", explicou.

