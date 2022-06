Polícia leva irmão de 'Pelado' para área de buscas em rio onde Bruno Pereira e Dom Philips desapareceram na Amazônia

Apoie o 247

247 - Agentes da Polícia Federal levaram, nesta quarta-feira (15) Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como "Dos Santos", para um dos locais de buscas na região em que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips, que desapareceram no último dia 5 na região do Vale do Javari, na Amazônia.

Oseney, que foi preso temporariamente nesta terça-feira (14), é irmão de Amarildo da Costa Oliveira, o "Pelado", que foi preso por porte ilegal de munições restritas e posse de dorogas logo no início das investigações.

De acordo com o G1, Oseney deverá ser levado para uma audiência de custódia na Justiça de Atalaia do Norte após ser interrogado sobre o caso. Até o momento, nove pessoas foram ouvidas pela polícia.

