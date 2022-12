Polícia Militar, Forças Armadas e Igreja Católica são instituições com maiores índices de confiança, diz pesquisa

As instituições políticas contam com índices menores edit

247 - Pesquisa Genial/Quaest divulgada neste domingo (25) aponta que a instituição com maior índice de confiança é a Polícia Militar, seguida pelas Forças Armadas e a Igreja Católica.

80% dizem confiar nas PMs, 79% nas Forças Armadas e 78% na Igreja Católica. Em seguida, as igrejas evangélicas têm a confiança de 71% dos brasileiros. As instituições políticas contam com índices menores. O Supremo Tribunal Federal conta com 56% de confiança, enquanto o Congresso Nacional e os partidos políticos contam com 53% e 42%, respectivamente.

Economia

A pesquisa também questionou: 'Qual tema deve ser prioridade na Economia para o próximo governo?'.

24% defendeu investir em políticas públicas para gerar empregos; 23% defendeu controlar a inflação; 18% defendeu diminuir os impostos de todos; 9% defendeu facilitar o crédito para pequenas e médias empresas; 8% defendeu aumentar os impostos dos mais ricos; 8% defendeu colocar as contas públicas em ordem; e 2% defendeu privatizar empresas públicas. O restante identificou outras prioridades ou não soube responder.

