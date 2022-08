Polícia pede prisão preventiva de PM que baleou lutador Leandro Lo na cabeça

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do policial militar Henrique Velozo, que atirou na cabeça do lutador de jiu-jitsu Leandro Lo durante um show na madrugada deste domingo (7) em São Paulo. A informação é da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). O PM está foragido.

Lo está internado em estado gravíssimo no Hospital Arthur Saboya, no Jabaquara, após ter sido socorrido durante a madrugada. O advogado da família do lutador, Ivan Siqueira Júnior, informou à TV Globo que a morte cerebral do atleta foi confirmada.

O episódio aconteceu dentro do Clube Sírio, na zona sul de São Paulo, durante um show do grupo de pagode Pixote. De acordo com as testemunhas, o lutador teria imobilizado o policial após uma discussão. Ao ser liberado, o agente da PM teria dado alguns passos para frente e disparou contra a cabeça do lutador à queima roupa.

O policial estava de folga. A Polícia Militar disse lamentar o ocorrido e que já abriu um inquérito administrativo para investigar o ocorrido.

Redes sociais

Alguns prints da conta de Henrique Velozo no Instagram circulam neste domingo nas redes sociais, mas a conta em si está desativada . As publicações são em sua maior parte de fotos do próprio PM. Em uma delas ele segura uma arma num clube de tiro e escreve: “A arma de fogo anula a tirania do mais forte e protege a integridade do mais fraco”.

Quem tiver notícias do assassino do Lutador Leandro Lo ligar 190 .Esse da foto é o policial militar praticante de Jiu jitsu da academia Lótus que tirou a vida do Leandro Lo .Na foto ele com farda e de kimono. Nome Henrique Otávio Oliveira Velozo. @PMESP pic.twitter.com/ABvVWv1mCL — Alexandre Frota#777🇧🇷 (@77_frota) August 7, 2022

Ajudem a achar Henrique Otávio Oliveira Velozo. O policial militar que assassinou Leandro Lo, um dos nossos maiores atletas de jiu-jítsu. @PMESP . Sacou uma arma na balada e atirou à queima roupa depois de arrumar briga e ser imobilizado. Um covarde. pic.twitter.com/VzfsQoS84K — GugaNoblat (@GugaNoblat) August 7, 2022

